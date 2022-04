“Non è detto che succeda”: da Bari sicuri sulla comproprietà

Ieri il Napoli ha vinto nettamente sul campo dell’Atalanta, imponendosi per 3-1 e agganciando, almeno momentaneamente, il Milan in vetta alla classifica.

Questa, però, non è stata l’unica notizia lieta della giornata per la famiglia De Laurentiis. Il Bari infatti, grazie alla vittoria sul Latina, si è garantito matematicamente la promozione in Serie B per la prossima stagione.

FOTO: Getty – Atalanta Napoli

Dalla stagione 2024-2025, com’è noto, la regola imporrà lo stop alle multiproprietà, con De Laurentiis che sarà dunque costretto a scegliere tra una delle sue due squadre.

A Bari tuttavia, dopo la già citata promozione, nessuno è già certo che la scelta ricadrà sul Napoli, anzi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.