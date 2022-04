Gol di Politano, il retroscena: lo schema di Spalletti era per un altro giocatore

Il Mattino, nella sua edizione odierna, svela un curioso retroscena sulla punizione battuta da Insigne per Politano, che ieri ha portato il Napoli sul momentaneo 0-2.

Sicuramente, come già raccontato, c’è stato un rapido cenno di intesa tra i due giocatori, che hanno sorpreso con l’astuzia la difesa dell’Atalanta.

FOTO: Getty – Atalanta Napoli Politano

Lo schema preparato, a dire il vero, non era però per l’autore del gol. Daniele Baldini, l’assistente di Spalletti, aveva studiato questo colpo di genio a beneficio di Victor Osimhen, che ieri però era assente per squalifica.

Politano, tuttavia, deve averlo visto così tante volte da averlo assimilato in fretta e, con un rapido sguardo, è riuscito ad intendersi subito con il capitano.