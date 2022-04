Futuro Fabian Ruiz, non solo il Real Marid: spuntano altre tre big

È ancora incerto al momento il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è stato uno dei giocatori cardine del Napoli in questa stagione, con ben 6 gol realizzati, ma la sua permanenza agli azzurri è messa in dubbio dalla sua situazione contrattuale.

Il suo contratto scade infatti nel giugno 2023 e la trattativa per il rinnovo sembra al momento complicata visto il tetto ingaggi imposto dalla società azzurra. È ovvio che questa situazione faccia molta gola ai top club europei.

Fabian Ruiz Napoli (Imago)

Calciomercato Napoli, futuro Fabian: Real Madrid, PSG o Premier League

Il portale spagnolo Ok diario descrive tre soluzioni per il futuro di Fabian Ruiz: Real Madrid, PSG o Premier League. Il centrocampista gradirebbe tutte queste destinazioni ma ha una leggera preferenza per il Real Madrid, club che lo voleva già quando militava al Betis e dove ritroverebbe il suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Proprio l’allenatore emiliano potrebbe svolgere un ruolo importante: Fabian sarebbe contentissimo di lavorare di nuovo con lui mentre Ancelotti stesso sarebbe entusiasta di un suo acquisto.

Anche il PSG sembra essere interessato al centrocampista spagnolo come alternativa a Tchouameni mentre dalla Premier i club interessanti a lui sembrano essere il Manchester United e il Liverpool.