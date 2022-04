Zanoli esulta sui social: “Lo sognavo fin da bambino”

La partita contro l’Atalanta è stata una vittoria importantissima per gli azzurri che proseguono così il loro cammino verso il sogno scudetto. Tra i migliori in campo c’è stato sicuramente Alessandro Zanoli, terzino destro azzurro, chiamato a sostituire l’infortunato Di Lorenzo.

Alessandro Zanoli (Foto SSC Napoli)

Il classe 2000 era alla prima presenza da titolare in Serie A e ha dimostrato di essere un giovane affidabile, capace di sfoderare prestazioni importanti. Suo anche l’assist per Mertens che ha portato al rigore in favore del Napoli.

Al termine della partita, è stato lo stesso Zanoli ad esultare attraverso il suo profilo Instagram.

Di seguito il post del terzino azzurro:

“Un esordio da titolare con una vittoria così, la sognavo fin da bambino!+3!“.