Osimhen, caso chiuso: è arrivato a Napoli questa mattina

Ha fatto un po’ di rumore in questi giorni il mancato rientro a Napoli di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano infatti, squalificato per la gara contro l’Atalanta, non aveva fatto ritorno in Italia nonostante tutti i suoi compagni di Nazionale fossero già tornati con la rispettive squadre di club.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Probabilmente, anche se non sono mai arrivate comunicazioni ufficiali in tal senso, il centravanti azzurro aveva ricevuto un permesso dalla società per prolungare la sua permanenza in Nigeria.

In ogni caso, poco fa La Gazzetta dello Sport, sul proprio sito, ha annunciato che Osimhen è atterrato già questa mattina a Capodichino, precisamente alle 6.58, poi è andato a riposare nella sua casa a Posillipo.

Domani tornerò regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti.