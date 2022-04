Napoli, questione rinnovi: dai portieri a Koulibaly

Oggi pomeriggio il Napoli è atteso da una gara di fondamentale importanza contro l’Atalanta, che dovrà affrontare senza tre pedine fondamentali come Di Lorenzo, Rrahmani e Osimhen.

Chi ci sarà sicuramente è Kalidou Koulibaly, comandante indispensabile e irrinunciabile per Luciano Spalletti. Il Mattino fa il punto sulla situazione legata al suo rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, di cui però si discuterà solamente a maggio.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Allo stesso modo (e nello stesso periodo) verrà esaminato attentamente il futuro di Meret e Ospina. Una decisione andrà presa presto, ma il rinnovo dell’ex-Udinese è ancora in stallo e, in ogni caso, andranno fatte attente valutazioni per un ruolo a dir poco fondamentale.