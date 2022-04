Bari, Luigi De Laurentiis sogna in grande: “Spero nella ‘doppietta’ con il Napoli”

Nella giornata di oggi è arrivata una storica promozione in Serie B per il Bari di Luigi De Laurentiis. Dopo quattro anni dall’acquisizione della società biancorossa, la famiglia De Laurentiis può gioire per aver raggiunto un obiettivo fondamentale che permette alla squadra pugliese di proseguire la propria scalata dopo il fallimento.

Al termine del match vinto sul campo del Latina, la promozione è diventata matematica e Luigi De Laurentiis è sceso in campo per festeggiare con la sua squadra.

De Laurentiis Bari (Imago)

Il presidente del Bari è stato intervistato ai microfoni di Sky e ha analizzato il percorso della sua squadra da quattro anni a questa parte.

DI seguito le dichiarazioni di Luigi De Laurentiis:

Quanto è felice? “Felicissimo, sono momenti importanti. Non è stato facile, sono stati quattro anni di duro lavoro. Ci abbiamo messo la voglia, la passione e questo gruppo si merita questa gioia. Questa piazza se la merita, questa promozione è per loro”.

Sono arrivati i complimenti da papà? “Noi siamo un’azienda familiare e siamo una famiglia anche nel lavoro, complimenti anche a lui per la vittoria sull’Atalanta”.

Quest’anno potrebbe esserci la doppietta? “Speriamo, io il mio l’ho fatto ora tocca a loro. Ora tocca a mio padre, deve impegnarsi al massimo per costruire quello che sarebbe qualcosa di storico”.