Infortunio nell’Empoli, lascia il campo in barella: a rischio con il Napoli

Nell’anticipo della trentunesima giornata, nel derby fiorentino tra la Fiorentina e l’Empoli, un giocatore degli ospiti si è accasciato a terra vittima di un infortunio.

infortunio Tonelli Fiorentina Empoli

Nel corso del primo tempo, Lorenzo Tonelli, difensore dell’Empoli ed ex Napoli tra le tante, ha subito un brutto infortunio. Nel provare a effettuare un contrasto con l’attaccante brasiliano Arthur Cabral, il numero 26 si è fatto male piantando in malo modo il piede destro sul terreno di gioco. Si prospetta infatti un lungo stop per il centrale toscano che potrebbe dunque saltare la gara tra Empoli e Napoli.