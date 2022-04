Gazzetta sul caso Osimhen: “Era atteso ieri, dalla società trapela una cosa”

Nella conferenza stampa di ieri Luciano Spalletti aveva provato a spegnere le polemiche riguardanti il caso legato al mancato rientro di Victor Osimhen.

“Dovete stare attenti a fare il gioco delle tre carte con i tifosi del Napoli. Per Osimhen ne parlerò con la società e, se ci dovesse essere qualcosa da dire, verrà fatto presente dalla dirigenza prima della partita“.

FOTO: Getty – Osimhen Nigeria

Queste sono state le parole del tecnico azzurro, ma La Gazzetta dello Sport continua a porre l’accento su questa questione. Secondo il quotidiano, infatti, il numero nove era atteso ieri a Castel Volturno, tuttavia non è mai arrivato. Si è sperato anche in suo rientro nella notte, ma ancora non ci sono conferme a riguardo.

In ogni caso, Osimhen è squalificato per la partita di oggi contro l’Atalanta e, ovviamente, non sarebbe potuto scendere in campo a Bergamo. Il Napoli prevede comunque che lui possa allenarsi domani con chi non sarà impiegato contro i nerazzurri.

La società, inoltre, ha fatto trapelare di avergli concesso un permesso, che però non è stato ufficialmente comunicato. Anche perché tutti i compagni di Nazionale di Osimhen hanno già fatto ritorno nei rispettivi club.

Anche Tuttosport riferisce che il nigeriano ha ricevuto un permesso dal club azzurro, che gli permetterà di tornare oggi.