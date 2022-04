Gasperini convoca Zapata, ma non giocherà: il motivo

Tra poche ore Atalanta e Napoli scenderanno in campo al Gewiss Stadium in una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre.

Dopo tanti mesi di assenza, per Gasperini pareva essere altrettanto importante il recupero di Duvan Zapata, attaccante colombiano della Dea che era fermo ai box da oltre due mesi.

FOTO: Getty – Zapata Atalanta

Il tecnico nerazzurro ha così deciso di inserirlo subito nella lista dei convocati. Tuttavia, come riporta Il Corriere dello Sport, oggi Zapata non sarà della partita.

Gasperini, infatti, vuole che il colombiano riacquisisca pian piano il ritmo partita, almeno a livello mentale, per avvicinarsi meglio alla completa guarigione.