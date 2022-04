Gasperini in conferenza: “Atalanta fuori dalla Champions? Non è un dramma, il Napoli ne sa qualcosa”

Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita. Queste le sue parole:

“Avevamo la speranza di poterla raddrizzare, nei finali di gara è normale lasciare degli spazi e loro sono stati bravi ad approfittarne. Speravo di dare a Zapata qualche minuto, ma non siamo riusciti. Speriamo di farlo giocare con due o tre spezzoni, poi potrà tornare a giocare 90 minuti.

Champions irraggiungibile? Ormai la classifica è quella, in questa stagione ci sono quattro squadre molto importanti che lottano per quell’obiettivo. Comunque, il fatto di vedere l’Atalanta che lotta contro questi grandi club è sempre una buona notizia.

BERGAMO, ITALY – APRIL 03: Eljif Elmas of SSC Napoli celebrates his goal with his team-mates Dries Mertens during the Serie A match between Atalanta BC and SSC Napoli at Gewiss Stadium on April 03, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Più facile accedere alla Champions vincendo l’Europa League? Ci sono meno partite, ma sono 23 anni che una squadra italiana non vince questa competizione. A volte si perde un po’ la misura delle competizioni e delle posizioni in classifica. Ci sono molte squadre che non giocano la Champions da diversi anni e il Napoli ne sa qualcosa, non è un dramma se non ci va l’Atalanta che non ci è quasi mai andata. Non sarà un problema se non vinceremo l’Europa League.

Dijmsiti? Gli è uscita la spalla, non credo che sarà disponibile giovedì. Scalvini invece ha fatto una partita straordinaria contro una squadra forte e avversari forti. Nonostante la giovane età ha davanti una carriera importante. Sempre in difesa, Demiral ha qualche acciacco, sennò sarebbe venuto in panchina.

Chi vince lo Scudetto? È difficilissimo dirlo ora, c’è grande equilibrio. Chi si presenterà al rush finale con più entusiasmo e una migliore condizione trionferà. Lo possono vincere tutte le squadre davanti“.