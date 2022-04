De Roon: “Il Napoli ha meritato di vincere, quando succede non c’è nulla da fare!”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta e autore del momentaneo 1-2, ha parlato nel post partita a DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Siamo probabilmente fuori dalla Champions, il gap è abbastanza grande. È un peccato, abbiamo giocato una gran partita, soprattutto nei primi 20 minuti, prima del rigore. Abbiamo dominato, però se non segni poi prendi i gol. Alla fine hanno fatto più gol loro, quindi hanno meritato di vincere più di noi.

De Roon Atalanta Napoli

Dobbiamo reagire subito forte in Europa League, non c’è tempo per le delusioni. Contro il Lipsia forse sarà ancora più dura, tutti vanno forte in Europa. Spero saremo in grado di giocare come oggi, però dobbiamo fare gol.

Se ci è mancato Zapata? Duvan è molto importante per noi, ci è mancato tantissimo. Tiene palla, segna, dà fastidio alla difesa avversaria e ha fisicità. Ora abbiamo giocatori molto bravi tecnicamente, però lui può dare qualcosa in più”.