Atalanta-Napoli, stop dell’ultima ora per un giocatore di Gasperini

Manca meno di un’ora ad Atalanta-Napoli. Il risultato finale del match di Bergamo darà un messaggio chiaro al campionato, soprattutto in vista di Juve-Inter di stasera. Spalletti e Gasperini hanno schierato il loro undici migliore, ma entrambi hanno a che fare con diverse assenze: Di Lorenzo, Rrahmani e Osimhen per il Napoli, Toloi, Ilicic e Demiral per l’Atalanta.

Merih Demiral

Merih Demiral è lo stop dell’ultima ora per Gasperini. Il difensore turco era dato tra i possibili titolari della difesa atalantina, ma un risentimento muscolare alla coscia lo ha costretto a sedersi in tribuna. Al suo posto giocherà il giovane Giorgio Scalvini.