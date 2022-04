Atalanta-Napoli, Spalletti scioglie i dubbi a centrocampo

Alla vigilia di una partita fondamentale come Atalanta-Napoli, ogni scelta va calibrata nel modo migliore possibile perché ogni piccolo dettaglio potrà fare la differenza, in positivo o in negativo.

A poche ore dal match, l’unico vero dubbio che Luciano Spalletti si porta dietro è quello del terzo centrocampista da affiancare a Lobotka e Anguissa, già certi di una maglia da titolare.

FOTO: Getty – Napoli Zieliński Fabian Ruiz

È lotta serratissima tra Fabian Ruiz e Piotr Zieliński ma, secondo quanto riferiscono Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, dovrebbe spuntarla lo spagnolo.

Entrambi non sono al top della condizione e, probabilmente, Spalletti cercherà di preservali se ne avrà la possibilità, certo del fatto che entrambi dovranno essere al 100% per il rush finale.