Atalanta-Napoli 1-3: gli azzurri espugnano Bergamo e tengono vivo il sogno scudetto!

Tutto pronto a Bergamo per la sfida di campionato tra Atalanta e Napoli valida per la 31ª giornata di Serie A ed in programma alle ore 15:00 al Gweiss Stadium. Gli azzurri di Luciano Spalletti cercano un successo fondamentale per la corsa scudetto contro la compagine bergamasca allenata da Gian Piero Gasperini. Sciolti i dubbi dei due allenatori con le formazioni appena ufficializzate:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel;

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Qui la diretta testuale della gara tra Atalanta e Napoli: