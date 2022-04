Deferimento Napoli: spunta la posizione del club azzurro sulla vicenda

Nella giornata di ieri è stato reso noto che il Napoli, insieme ad altri club, è stato assoggettato a un deferimento in merito all’inchiesta Prisma, che coinvolge molti delle società di Serie A riguardo presunte irregolarità in materia di plusvalenze.

Le indagini vanno avanti da tempo e hanno riguardato anche il club azzurro, finito sotto la lente d’ingrandimento per l’affare con il Lille per Victor Osimhen.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Il Napoli non risponde: il motivo

L’annuncio di ieri arriva un po’ a sorpresa, ma il club azzurro, al momento, sembra essere intenzionato a non replicare sulla vicenda.

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione, spiegando che l’unica priorità resta quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ogni altro fattore esterno è ritenuto, dunque, da mettere in secondo piano. Ragion per cui da parte del club azzurro non è arrivato nessun commento o presa di posizione ufficiale.

Francesco Fildi