Henrique Bastreghi, talento brasiliano in prova con la Primavera del Napoli: lo manda un ex azzurro

Il Napoli è sempre molto attento ai talenti che possono rafforzare la squadra azzurra, fin dalle giovanili. Ecco perché in questi giorni con la formazione Primavera guidata da mister Frustalupi, si stanno allenando alcuni ragazzi classe 2004 e 2005, che potrebbero tornare utili per la prossima stagione. Calciatori segnalati da agenti e dallo scounting azzurro, con l’asse tecnico della società intenzionato a vederli in prima persona.

Henrique Bastreghi, attaccante brasiliano in prova con la Primavera del Napoli

Tra gli ultimi arrivati c’è un ragazzo proveniente dal Brasile, Henrique Bastreghi. Si tratta di un esterno d’attacco ambidestro, classe 2005. A segnalarlo al Napoli sono state due vecchie conoscenze del calcio napoletano. Infatti il giovane talento carioca è originario di Londrina, città in cui l’ex azzurro Cribari ha aperto una scuola calcio. Ed è stato proprio l’ex centrale azzurro a segnalarlo ad un altro personaggio ormai legatissimo alla città di Napoli, Fabiano Santacroce.

Fabiano Santacroce

Henrique Bastreghi, ruolo e caratteristiche

Le recensioni su questo giovane erano molto positive, ecco perché è stato proposto al Napoli che l’ha fatto allenare per vari giorni a Cercola con la formazione Primavera. Come detto parliamo di un esterno d’attacco che fa della velocità e della forza le sue migliori doti, grande senso del gol e ottima tecnica, visti i trascorsi da ex giocatore di Futsal in Brasile (calcio a 5, ndr). Gli manca un po’ di metodologia sugli allenamenti, diversi da quelli abituato a svolgere nel suo Paese. Anche il Napoli è rimasto piacevolmente impressionato dalle doti del giocatore, seppur per ora abbia deciso di aspettare per il tesseramento (Henrique Bastreghi ha già il passaporto italiano, ndr).

A confermalo a SpazioNapoli è lo stesso Fabiano Santacroce, che ne sta seguendo in prima persona la crescita: “Intendiamo aspettare e fare le cose con calma. Per il Napoli è ancora presto, da martedì inizierà ad allenarsi con la Salernitana. Chiaro che il mio intento sia quello di segnalare un ragazzo pronto per il Napoli, ma quando mando qualcuno, voglio che quel qualcuno sia un giocatore in grado di arrivare ad altissimi livelli. Se Bastreghi dovesse confermare il livello di crescita e adattabilità al calcio italiano, il Napoli potrà essere certamente una possibilità. Non abbiamo fretta“.

Un buon talento entrato nel mirino degli azzurrini. Da capire se già per l’immediato o in prospettiva futura.

Pasquale Giacometti