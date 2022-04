Ottavio Bianchi su Atalanta-Napoli: “Osimhen? Non è fondamentale!”

Domenica alle ore 15:00, di rientro dalla sosta per le Nazionali, il Napoli affronterà l’Atalanta a Bergamo in una sfida che riprende la corsa scudetto messa in stand-by per il weekend passato. L’ex giocatore ed allenatore sai di Napoli che Atalanta, Ottavio Bianchi, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, commentando questa sfida attesa al Gewiss Stadium.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Credo che il Napoli abbia una bella possibilità di vincere lo scudetto: ha una squadra solida e tutte le carte in regola per farlo“.

Ottavio Bianchi

“Osimhen sta facendo bene, ma il Napoli ha una rosa veramente importante e ha la possibilità di cambiare: ci sarà Mertens, che modifica il modo di attaccare, ma resta lo stesso molto efficace. Sono diversi gli uomini di qualità tra gli azzurri e da loro possono arrivare le giocate decisive“.

“Napoli e Atalanta sono due belle realtà condotte molto bene da Spalletti e Gasperini: bisogna dare meriti ad entrambi per tutto quello che stanno facendo“.