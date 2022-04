Verso Napoli Femminile-Lazio, Romina Pinna: “Quattro partite, quattro vittorie!”

Due sconfitte di fila per il Napoli Femminile, contro la Juventus prima (0-2) e contro la Sampdoria poi (1-0). Due sconfitte amare e pesanti, che complicano la strada per la salvezza della squadra di Domenichetti-Castorina. Appuntamento fondamentale per le azzurre sarà quello di domani allo Stadio Piccolo di Cercola, dove è attesa la Lazio alle ore 14:30.

La formazione capitolina occupa la penultima posizione in campionato a quota 8 punti ed ha realizzato solo due vittorie in questo campionato 2021/22. Il Napoli femminile non può più rimandare: contro la Lazio servono assolutamente i tre punti.

Napoli Femminile – Lazio

Per il prepartita ha parlato l’attaccante numero 7 delle azzurre, Romina Pinna. Di seguito le sue parole:

“È una partita importantissima per noi, veniamo da una sconfitta a Genova che ci ha lasciato l’amaro in bocca, quindi per noi questi tre punti saranno fondamentali. Scenderemo in campo con la voglia di prenderci questa vittoria“.

“Giocando in casa entreremo con un approccio totalmente diverso, più convinte e l’aiuto del pubblico ci aiuterà tanto“.

“È un campionato molto equilibrato e difficile, dove tutti possono vincere con tutti. Ogni partita va affrontata in modo concentrata. Queste ultime quattro partite per noi possono essere quattro vittorie“.

La società del Napoli femminile, inoltre, ha reso gratuito l’ingresso al campo Piccolo di Cercola per garantire il massimo sostegno dei tifosi alle ragazze in questo momento importante del campionato.