Calciomercato Napoli, rinnovo in stand-by: può tornare dall’ex allenatore azzurro!

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, sta disputando una grande stagione fino a questo momento divenendo partita dopo partita, imprescindibile per il gioco di Luciano Spalletti.

Il giocatore, infatti, dopo la scorsa stagione molto altalenante, quest’anno ha trovato il giusto equilibrio e la giusta posizione in campo che gli permette di esaltare le proprie qualità.

Fabian Ruiz (Getty Images)

In particolare, come riportato da Nicolò Schira, al momento il rinnovo di contratto con il Napoli è in una fase di stallo e in caso di offerta, i partenopei sarebbero pronto a valutarla.

Qualora il centrocampista dovesse lasciare gli azzurri, Ancelotti sarebbe pronto ad accoglierlo al Real dopo averlo già allenato al Napoli.

Il ritorno in Liga, dopo aver vestito già in passato la maglia del Betis, sarebbe inoltre la destinazione preferita da Fabian.