Calciomercato, Cavani ha deciso: vuole giocare lì!

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, ha il contratto in scadenza con i Red Devils il prossimo 30 giugno.

Nonostante l’età che avanza, il Matador può ancora dare tanto al calcio e difatti sono numerose le squadre che vorrebbero averlo nella propria rosa. L’esperienza, la classe e il fiuto del gol le peculiarità di Cavani che potrebbero ancora fare la differenza.

Manchester United, Cavani

In particolare, in Spagna negli ultimi giorni si parla di un forte interessamento della Real Sociedad che vorrebbe ingaggiare l’uruguaiano a parametro zero. L’ex Napoli infatti ha fatto trapelare tramite i suoi agenti di voler giocare in Liga la prossima stagione.

Tuttavia, come riporta Mundo Deportivo, la squadra spagnola sta valutando bene se affondare il colpo o meno: preoccupano le condizioni fisiche del calciatore.

Inoltre, a differenza di quanto circola in queste ore in Spagna, la Real Sociedad non ha presentato alcuna offerta ufficiale a Cavani ma si può parlare solo di un primo interessamento.

L’unica cosa certa è che il futuro del matador è lontano da Manchester.