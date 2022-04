Boga o Muriel? L’idea di Gasperini per Atalanta-Napoli!

L‘Atalanta attende il Napoli a Bergamo domenica alle ore 15:00 e per Gasperini non ci sono molti punti da definire nella sua formazione di base. L’unica incertezza è relativa a chi schierare in attacco: se dare ancora fiducia a Muriel o tentare Boga dal primo minuto.

Secondo quanto riportato dal report dell’allenamento pomeridiano di ieri della squadra bergamasca al Centro Bortolotti di Zingonia, tutti i calciatori sono rientrati dalle Nazionali ed hanno preso parte alla sessione, ad eccezione di Muriel. Il rientro del colombiano, infatti, era atteso nella serata di ieri.

La preparazione alla partita contro il Napoli proseguirà oggi con un altro allenamento pomeridiano a porte chiuse, al quale dovrebbe prendere parte anche l’attaccante numero 9.

Boga Atalanta (Getty Images)

La decisione non è ancora definita, ma pare che la scelta di Gasperini sia orientata verso il nuovo acquisto in casa bergamasca. Jeremie Boga potrebbe essere impegnato quindi contro il Napoli come falso nueve, mirando a destabilizzare la difesa azzurra.

L’ex Sassuolo con la maglia neroverde, inoltre, aveva attirato l’interesse di diverse big italiane, tra cui anche il Napoli che provò ad acquistarlo a gennaio per sostituire Lorenzo Insigne. I contatti erano già stati avviati, senza definire ancora il prezzo del cartellino.

Da possibile acquisto a diretto rivale: l’attaccante ivoriano potrebbe essere l’asso giocato da Gasperini per mettere in difficoltà il Napoli.