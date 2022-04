Atalanta-Napoli: i dubbi di Spalletti e la probabile formazione

È tempo di chiudere il capitolo delle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022 e di focalizzarsi nuovamente sul campionato, che riapre le danze già a partire da domani alle 15:00 con Spezia-Venezia. Il Napoli, a tre punti dal Milan primatista, è atteso a Bergamo dall’Atalanta domenica alle tre.

Qualche indisposizione per Luciano Spalletti, costretto a rinunciare a Rrhamani e Osimhen, squalificati a seguito dell’ammonizione rimediata contro l’Udinese, e a Giovanni Di Lorenzo, titolare inamovibile fino a questo momento. Il terzino destro del Napoli, infatti, ha preso parte a tutte e trenta le partite di Serie A giocate fino ad ora, ma è stato costretto ad abbandonare il campo nell’ultimo match a causa di un infortunio.

FOTO: Getty Images, Di Lorenzo

I ballottaggi

In difficoltà, quindi, prevalentemente il comparto difensivo del Napoli, che dovrà reinventarsi domenica per continuare a conservare il primato di miglior difesa del campionato, con sole 22 reti subite. Con Juan Jesus centrale di difesa, la fascia destra sarà affidata ad uno tra Zanoli e Malcuit: il primo in vantaggio sul secondo nel ballottaggio. Davanti ad Ospina, quindi, Spalletti dovrebbe schierare Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui.

Restano i dubbi però per il centrocampo. Il Napoli partirà da Lobotka, essenziale in regia ed inamovibile, ma dovrà valutare le condizioni di Anguissa, Fabian e Zielinski per decidere chi affiancargli.

Il centrocampista camerunense si è allenato in gruppo e si può considerare recuperato per la sfida al Gewiss Stadium. Fabian Ruiz ha svolto lavoro in palestra nella sessione di ieri, ma non ha più febbre. Zielinski, invece, ha svolto lavoro di scarico dopo il rientro dalla Nazionale. A Spalletti, quindi, resta una scelta puramente tattica da compiere, soprattutto per il ballottaggio Ruiz-Zielinski, in cui attualmente prevale il primo.

In attacco, con Osimhen indisponibile, verrà schierato Mertens con Insigne. Dubbio anche su Lozano, che tornerà domani a disposizione dell’allenatore, e Politano, che ha rimediato un affaticamento muscolare con l’Italia.

La probabile formazione

Il Napoli scenderà in campo con un 4-3-3: Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.