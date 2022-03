Pjanic, dichiarazioni a sorpresa sulla mancata espulsione contro l’Inter nel 2018

Le polemiche sulla mancata espulsione di Miralem Pjanic in quel famoso Inter-Juventus 2-3 del 2018 sono probabilmente destinate a non finire mai.

Proprio l’ex centrocampista della Juventus è tornato a parlare, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, del contatto con Rafinha, sanzionato da Orsato solo con il fallo senza che il direttore di gara estraesse un sacrosanto secondo giallo.

Pjanic Rafinha Orsato

Queste le sue parole: “Mi viene da dire basta, parliamo d’altro. In quell’azione sono saltato così e sicuramente non avevo intenzione di fare male a Rafinha. Certo, so che potevo prendere il secondo giallo, ma secondo me la mia prima ammonizione era stata sbagliata.

A distanza di anni mi piacerebbe che venisse ricordata la nostra grande rimonta, non una decisione di Orsato“.