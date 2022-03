Napoli, da sabato cinque calciatori osserveranno il Ramadan

Siamo solo a giovedì ma l’attesa per il big match di Bergamo contro l’Atalanta – che può essere fondamentale in chiave Scudetto – cresce a dismisura.

Il Napoli ci arriva un po’ incerottato, tra infortuni e squalifiche, dovendo fare affidamento su altri cinque giocatori che, per motivi religiosi, saranno costretti a rivedere drasticamente la loro routine quotidiana.

FOTO: Getty – Napoli Ounas

Kalidou Koulibaly, Adam Ounas, Frank Anguissa, Eljif Elmas e Faouzi Ghoulam, in quanto musulmani, affronteranno per tutto il mese di aprile il Ramadan, che inizierà dalla sera di sabato due aprile e terminerà la sera di lunedì due maggio.

Un “ostacolo” in più per giocatori, che non potranno né mangiare né bere dall’alba al tramonto. In ogni caso, al nutrizionista azzurro Marco Rufolo sarà affidato il compito di garantire il fabbisogno energetico necessario ad un atleta.