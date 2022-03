De Laurentiis deferito, Alvino non ci sta: che attacco alla Juventus!

La notizia del deferimento di Aurelio De Laurentiis e del medico sociale Raffaele Canonico ha generato non poche polemiche.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal, in merito alla decisione presa dalla Procura Federale, esprimendo il suo totale dissenso.

Juventus-Napoli Provvedimento Procura Federale

Di seguito le dichiarazioni di Alvino:

“Surreale che vengano deferiti De Laurentiis e Canonico. Il calcio italiano fa una brutta figura. Ci sono questioni aperte da anni, penso all’esame farsa di Suarez o Vlahovic che gira impunito per fare le visite mediche. Il Napoli lì in alto dà fastidio. Sono orgoglioso di tifare Napoli perchè è una società modello e gestita in maniera impeccabile. Io ho talmente fiducia in Canonico che sono certo abbia fatto tutto nel modo corretto. Sono convinto di una cosa: se non ci fosse stata la Juventus di mezzo, sarebbe finito tutto a tarallucci e vino”.

La trasferta di Bergamo sarà difficile? “Di Bergamo mi fanno paura le dichiarazioni di Percassi, che piange per i torti arbitrali. Prima piangeva Milano, adesso Bergamo. Non eravamo noi quello che si lamentavano sempre? Ci vogliono togliere anche questo primato”.