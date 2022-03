Il difensore ventiquattrenne del Verona, Nicolò Casale, da tempo nel mirino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Alla consueta domanda sul suo futuro il difensore veronese ha risposto così:

“ Essere accostato a grandi squadre fa piacere . Però io ho l’obiettivo di finir bene qui, ho rinnovato fino al 2026 ed è un grande traguardo. Sono cresciuto qua, giocare per la squadra della mia città è un grande traguardo. Voglio finire al meglio la stagione e poi si vedrà : le cose vengono anche col gioco della squadra. Meglio va, più valorizzi i giocatori e poi ci sono tante cose che possono succedere da qui a giugno. Finisco bene questa stagione e poi ci penseremo”.

Ma mentre il futuro è quanto mai fumoso, il giocatore scaligiero ha le idee molto più chiare per quanto riguarda la lotta scudetto:

“Come rosa penso l’Inter, anche se è molto equilibrata. Il Milan è una grande squadra ma l’Inter ha qualcosa in più, anche se non vuol dir nulla: bastano due o tre gare che ti gira male e ti perdi”.