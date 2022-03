Infortuni, numeri sconcertanti per il Napoli: già oltre 100 partite saltate in Serie A

Il Napoli sta senza ombra di dubbio disputando un grande campionato, ma è altrettanto vero che gli azzurri non sono certo stati particolarmente fortunati fino a questo momento. Attualmente gli uomini di Luciano Spalletti si trovano al secondo posto in classifica, a tre punti dal Milan capolista e con altrettante lunghezze di vantaggio sull’Inter, terza ma con una gara in meno.

Chissà a che punto sarebbe il Napoli senza tutti gli infortuni che hanno caratterizzato le prime trenta giornate di Serie A. Come riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, sono ben 117 le gare totali saltate da calciatori azzurri per i più disparati problemi fisici.

FOTO: Getty – Napoli Ounas

In testa alla speciale classifica degli assenti c’è Ounas, con dodici partite saltate in campionato, poi Malcuit (10) e Osimhen (9), colui che senz’altro è mancato più di tutti. Seguono Manolas (8 assenze, collezionate prima dell’addio), Lobotka (7), quindi Meret, Tuanzebe, Ghoulam, Demme e Lozano, tutti a quota sei gare saltate.

Ci sono poi Zanoli, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens a cinque, Koulibaly (4), Mario Rui e Politano (3), Zielinski e Petagna (2) e infine Ospina e Di Lorenzo, non presenti in una sola gara (tutti i dati sono in proiezione alla 31esima giornata).

Gli unici che non hanno mai dovuto rinunciare ad un match per infortunio sono Rrahmani, Juan Jesus e Elmas.