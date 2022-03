Juve-Napoli, De Laurentiis deferito: possibile sconfitta a tavolino? La spiegazione dell’avvocato Chiacchio

La notizia dell’ultima ora è sicuramente quella relativa al provvedimento disciplinare preso dalla Procura Federale nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del medico Raffaele Canonico. Entrambi sono stati deferiti per aver fatto giocare Zielinski, Rrahmani e Lobatka nella sfida dello scorso gennaio contro la Juventus. Il match finì 1-1 con le reti di Mertens e Chiesa.

Aurelio De Laurentiis Deferimento

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, l’avvocato Edoardo Chiacchio.

L’avvocato Chiacchio si è espresso in merito alla possibilità di sconfitta a tavolino; di seguito le sue dichiarazioni:

“La procura federale ha agito su segnalazione della FIGC. Il deferimento ci può stare ma non deve dare grandi patemi. I precedenti non fanno pensare a nessuna penalizzazione o partita persa a tavolino. Immobile venne fatto giocare contro il Torino, nonostante fosse risultato positivo. La Lazio venne multata e i medici inibiti, ma non ci fu nessuna penalizzazione o sconfitta a tavolino per la squadra“.