Napoli, problemi a centrocampo. Gasperini recupera due giocatori

Fabian Ruiz ieri non si è allenato con i compagni a causa di una sindrome influenzale, Anguissa continua ad allenarsi a parte per i noti problemi muscolari e Zielinski è reduce dall’infortunio in Nazionale.

Non sarà facile, dunque, scegliere gli uomini giusti a centrocampo per Luciano Spalletti: al momento infatti gli unici al 100% sono Demme e Elmas, che potrebbe anche essere impiegato sulla trequarti.

FOTO: Getty – Elmas Napoli

Nel frattempo, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Gasperini recupera Boga e Miranchuk, due soluzioni molto importanti per il reparto offensivo dei bergamaschi. Da valutare, invece, Luis Muriel, che avrà sulle spalle un volo transoceanico.