Napoli su Cambiaso, parla l’agente: “Lo ha fatto Giuntoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, è intervenuto l’agente Giovanni Bia. Tanti i temi toccati nell’intervento: dalla mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali, al futuro di uno dei suoi assistiti più importanti, il terzino del Genoa Andrea Cambiaso, grande sorpresa di questo campionato e autore del suo primo gol in Serie A proprio contro il Napoli.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Italia senza Mondiali: “I giovani non hanno possibilità e sfoghi dalla Serie B in su. Mancini fa anche fatica a fare la convocazione, ci saranno 30 giocatori papabili e lui ha scelto i meno peggio. Bisogna valorizzare i nostri ragazzi e non andare a prendere gli stranieri, che forse in Italia fanno la differenza al 10%. Non abbiamo più addestratori e istruttori. La mia storia è quella di far crescere i giovani, non di fare mediazioni. Chi decide le norme deve capire dove ci sono le criticità. Chi decide però oggi è solo gente che fa politica, non capace di fare palleggi.

Foto: Getty Images – Cambiaso

Cambiaso, l’agente svela: “Giuntoli lo aveva cercato anni fa”

Su Cambiaso: “Per far capire, lui è un Paolo Maldini, può giocare a destra o sinistra indipendentemente come terzino o quinto di centrocampo. Ambidestro e ha duttilità. So che è molto attenzionato, quindi credo che nella nuova selezione lui ne debba far parte. Ha prospettive e qualità, l’Italia ha bisogno di giocatori così. Siamo andati a naturalizzare alcuni giocatori e non abbiamo grandissimi terzini al momento, per me sarà uno dei terzini titolari della Nazionale per i prossimi 10 anni“.

Su una possibile partenza di Cambiaso: “Vedremo a giugno così succederà. Giuntoli l’aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all’Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo”