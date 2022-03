Bologna-Inter, tra Scudetto e salvezza: quanto inciderà sulla classifica?

Sono state da poco ufficializzate le date per i match di recupero di Serie A, tutti causati dalle tante positività all’interno dei club che hanno scaturito i rinvii delle partite. Una delle quali, forse la più discussa, è Bologna-Inter la quale potrà influire sia sulla corsa alla vittoria del titolo e sia sulla lotta alla salvezza.

Per quanto riguarda il primo caso, c’è da ricordare l’accesa sfida fra le tre pretendenti di A: Milan, Napoli e Inter, nessuna delle quali finora ha dato cenni di arresa. Attualmente un ipotetico sprint, senza effetti sorpresa, è possibile da parte di tutti e tre club, divisi da soli pochi punti. La classifica parla chiaro e non vede ancora un vincitore più quotato dato che sono rispettivamente a 66, 63 e 60, con l’Inter che però dovrà ancora recuperare la partita in trasferta con i rossoblù. Il recupero fissato al 27 aprile (a poche giornate dal termine del campionato) ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi delle altre pretendenti allo scudetto.

Al contempo, come questo match potrebbe influenzare le sorti della candidata allo scudetto, potrebbe anche in minor modo decidere le squadre che invece verranno salvate dalla retrocessione. Il Bologna, attualmente, è posizionato al dodicesimo posto con 33 punti, lontano di 11 punti dal Venezia con 22 punti totalizzati. Seguono invece alle ultime due posizioni, Genoa e Salernitana con 22 e 16 punti. Ricordiamo, però, che anche per il Venezia e la Salernitana ci sono ancora delle partite da recuperare.

Bologna Inter

La corsa al titolo e alla salvezza: quanto influenzerà il calendario delle squadre?

Oltre alla partita in sé, il risultato sarà determinato anche dal contesto e la forma fisica con cui arriveranno le due squadre, decisa dal tour de force che dovranno affrontare.

Infatti prima di arrivare al match di recupero in data 27 aprile, l’Inter dovrà prima fare i conti con la Juventus all’Allianz Stadium per poi ospitare in casa Verona e Roma. Mentre il Bologna dovrà prima prendere parte alle trasferte di Milan e Juventus e, prima di affrontare di neroazzurri, sfidare l’Udinese al Dall’Ara. Entrambe avranno un bel da farsi prima di scontrarsi ed entrambe dopo dovranno affrontare altre quattro squadre prima del termine della stagione 2021/2022. Per l’Inter ci saranno Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria, mentre per Bologna dovrà affrontare Roma, Venezia, Sassuolo e Genoa per confermare il posto in Serie A.

Sarà ancora tutto molto aperto e per ora non c’è ancora una vera e propria favorita. L’unica cosa alla cui si può far fronte è la quantità di partite in casa e in trasferta con il Bologna che ne dovrà giocare cinque fuori casa e solo tre al Dall’Ara. Un po’ più fortunata l’Inter che invece sarà ben ripartita con quattro match in casa e quattro in trasferta.

Rafael Leao e Giovanni Di Lorenzo, Napoli-Milan

Corsa al titolo: il calendario di Napoli e Milan

Altra movente della classifica saranno invece le partite che dovranno disputare le altre due pretendenti allo scudetto: Milan e Napoli. Le due squadre avranno importanti impegni nelle prossime giornate, ad iniziare con gli azzurri che avranno il loro prossimo appuntamento con l’Atalanta, la quale non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare i tre punti per mantenere vivo l’obiettivo Champions League.

Mentre per i rossoneri ci sarà il Bologna ad aspettarli alla prossima i granata, ma inizierà a diventare insidiosa fra tre giornate quando ci saranno la Lazio, la Fiorentina e più in avanti l’Atalanta che gli daranno filo da torcere. Per i partenopei, dopo la sfida sanguinosa con i bergamaschi, ci saranno Fiorentina e Roma che potranno mettere in bilico la sua posizione. Senza nulla da togliere però a Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia che affronteranno il Napoli nelle ultime gare.

Resta quindi tutto molto aperto riguardo alla classifica di Serie A sia per lo Scudetto, per la qualificazione in Champions League e sia per la lotta alla salvezza che renderanno questo finale di stagione davvero molto avvincente. Ma molti tifosi si chiedono se sia giusto dover recuperare una partita a quasi quattro mesi di distanza dalla data originale. Con un campionato così aperto, forse sarebbe stato meglio trovare una soluzione in tempi più brevi.