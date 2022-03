Serie A, comunicate le date dei recuperi: quando si gioca Bologna-Inter

La corsa allo scudetto quest’anno è più viva che mai: al momento in pole position ci sono il Milan, Napoli e Inter con rispettivamente 66, 63 e 60 punti totali. Ma c’è un particolare riguardo i punti totalizzati dai neroazzurri siccome hanno ancora da recuperare una partita contro il Bologna.

Il match contro i bolognesi era previsto in data 6 gennaio, a seguito della sosta natalizia, che però fu rinviato a causa della elevata presenza di casi Covid all’interno delle due squadre. Ora, però, a distanza di quasi tre mesi e con un Campionato ancora molto aperto, è stata stabilita la data in cui effettuare il recupero di questo match e non solo.

Recupero Bologna Inter

Recupero Bologna Inter: quando si gioca il match

Per Bologna-Inter il recupero è stato fissato a mercoledì 27 aprile assieme ad altre due gare, mentre un po’ più tardi si giocherà Atalanta-Torino l’11 maggio. Ecco tutte le date:

19° Giornata di andata

Udinese-Salernitana: mercoledì 20 aprile

1° Giornata di ritorno

Fiorentina-Udinese: mercoledì 27 aprile

Salernitana-Venezia: mercoledì 27 aprile

Bologna-Inter: mercoledì 27 aprile

Atalanta-Torino: mercoledì 11 maggio