Tommaso Paradiso e la splendida rivelazione su Napoli: “Successe proprio qui”

Il noto cantautore Tommaso Paradiso questa sera sarà a Napoli per il suo nuovo Space Cowboy Tour, così denominato in onore del suo primo disco da solista (Space Cowboy), uscito il 4 marzo scorso.

Il cantante è stato fondatore e voce del noto gruppo Thegiornalisti – nato nel 2009 e con cui ha avuto un grande successo in tutta Italia – che gli ha permesso di collaborare con i maggiori artisti del Bel Paese, come Noemi, Fabri Fibra, Gianni Morandi, Elisa e Francesca Michelin.

Napoli Tommaso Paradiso

Dieci anni più tardi, nel 2019, Tommaso Paradiso ha annunciato la sua separazione dai Thegiornalisti, per intraprendere la carriera da solista.

Il suo primo singolo pubblicato è stato Non avere paura che, come raccontato dal cantante in una splendida rivelazione tramite un post su Instagram, venne scritto a Napoli: “Tre anni fa, proprio qui, davanti a questo mare e sotto queste stelle, scrissi Non avere paura”.

Lo spettacolo, come detto, sarà questa sera al al Teatro PalaPartenope, e sarà possibile ascoltare dal vivo le canzoni del primo album da solista.