Rinnovo Mertens, colpo di scena per il Napoli?

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno prova a lasciare aperto un piccolo spiraglio per la permanenza a Napoli di Dries Mertens.

Divenuto da pochissimo papà – e non a caso il figlio è nato a Napoli, come da forte volontà di Dries – il belga sarà fondamentale da qui a fine campionato, a partire già da domenica prossima quando, con ogni probabilità, sarà chiamato a scendere in campo da titolare per sostituire lo squalificato Osimhen.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

Mertens non ha mai fatto mistero della sua volontà di rimanere a Napoli, ma la decisione della società sul taglio del monte ingaggi sembra fatale per il numero 14.

Al momento tutto resta in fase di stallo dato che le due parti non hanno ancora raggiunto un accordo, tuttavia, secondo il quotidiano, non è da escludere a priori un colpo di scena, anche visto che il Napoli ha certamente bisogno di un uomo spogliatoio come lui.