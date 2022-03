Polonia ai Mondiali, Zielinski protagonista: gol e sostituzione nel finale

Dopo non aver dovuto giocare il primo turno degli spareggi, la Polonia non sbaglia la finale contro la Svezia. 2-0 e qualificazione a Qatar 2022 guadagnata. Partita non ancora terminata, ma che ormai sembra nelle tasche dei polacchi. Agli svedesi servirebbe una rimonta improbabile.

Polonia, Piotr Zielinski

In gol Lewandowski dal dischetto al 49′, raddoppio di Piotr Zielinski, al 72′. Il centrocampista del Napoli ha rubato palla sulla trequarti, dopo un brutto controllo del difensore avversario, involandosi nell’uno contro uno con il portiere avversario, fulminato sul primo palo con il piatto destro.

Il centrocampista 27enne è poi rimasto a terra, a causa di un contrasto, al 86′ per poi essere sostituito 3 minuti più tardi. All’uscita dal campo si toccava il muscolo della gamba sinistra.