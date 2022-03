Politano mette Lozano nel mirino: la richiesta al Napoli

Matteo Politano è uno dei co-titolari del Napoli di Luciano Spalletti. L’esterno è spesso in ballottaggio con Hirving Lozano ma entrambi in questa stagione non stanno brillando come successo in passato. La differenza sostanziale tra i due, sta nell’ingaggio percepito in maglia azzurra: El Chucky guadagna circa 4,5 milioni a stagione mentre Politano 2,2 milioni.

Politano (Getty Images)

Napoli, Politano chiede l’aumento d’ingaggio

Il contratto di Matteo Politano con il Napoli scadrà nel 2024: ad oggi, dunque, le parti sono tranquille sul futuro ma presto potrebbe esserci un incontro per ritoccare l’ingaggio. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, gli agenti dell’esterno italiano intendono chiedere un aumento della parte economica, prorpio in relazione al dualismo continuo con Lozano.

Sono calciatori equivalenti e, pertanto, dovrebbero guadagnare cifre simili, spiega il portale. Un discorso che, probabilmente, verrà affrontato tra qualche settimana.