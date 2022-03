Trascinatore del Napoli a marzo: la notizia fa felice Osimhen

La EA Sports, casa produttrice di videogiochi, tra cui FIFA, ha annunciato il vincitore del premio come miglior giocatore della Serie A del mese di Marzo. Si tratta di Victor Osimhen, autore di due doppiette consecutive in campionato contro Verona e Udinese. L’attaccante nigeriano del Napoli è stato il vero trascinatore degli azzurri in campionato nell’ultimo mese, capace di trainare la squadra a suon di gol e restare ancora agganciata al gruppo di testa, mantenendo vivo il sogno Scudetto.

Il trofeo gli verrà consegnato nel pre-partita di Napoli – Fiorentina, in programma domenica 10 aprile 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Osimhen, diventato il perno offensivo dello scacchiere di Luciano Spalletti, è sempre più determinante grazie alle sue prestazioni condite da gol e da uno strepitoso lavoro che lo vede combattere su ogni pallone a tutto campo. L’attaccante, restato a lungo fermo dopo un brutto infortunio allo zigomo e risultato positivo al tampone Covid, sarà costretto a saltare la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta per squalifica. Una perdita importante per Luciano Spalletti, che sarà costretto a rinunciare ai gol del suo bomber e a ridisegnare l’attacco.

Osimhen eletto giocatore del mese: i motivi della scelta

Per stilare la classifica sono state prese in considerazione le rilevazioni statistiche di Stats Perform

(sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Hawk-Eye. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 30ª della Serie A TIM 2021/2022.

Di seguito i dati che hanno permesso a Victor Osimhen di primeggiare sugli altri candidati:

– Indice di Efficienza Tecnica del 96,7%, in linea con i Top Player a livello Europeo;

– Uno stato di forma strepitoso: il 97,7% di Efficienza Fisica rappresenta il record stagionale, con picchi addirittura del 99% nelle azioni ad altissima accelerazione;

– Sempre più maturo tatticamente (K-Movement al 95,7%), cerca sempre la via più rapida per arrivare in porta (Aggressività Offensiva 97%);

– È il primo difensore della squadra, contribuisce alla fase di non possesso con un Indice di Pressing del 95%;

– Quando parte è inarrestabile: in ogni partita supera per quasi 20 volte la soglia dello sprint (25 km/h) toccando picchi di velocità di oltre 34 km/h;

Luigi De Siervo, amministratore Delegato di Lega Serie A, chiamato a spiegare i motivi della scelta di premiare l’attaccante del Napoli ha spiegato: ““Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo”.