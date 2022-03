Insigne e Politano, le ultime verso l’Atalanta

Ieri, nel corso della trasmissione Radio Gol in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno aveva rilasciato alcune dichiarazioni su Politano e Insigne, rientrati in anticipo dal ritiro della Nazionale come diversi altri giocatori.

FOTO: Getty – Napoli Insigne Politano

Il giornalista riferiva come i due avessero qualche fastidio e acciacco di troppo e che si sarebbero valutate le loro condizioni una volta rientrati a Castel Volturno.

Se ieri filtrava incertezza, oggi Repubblica pare fare maggiore chiarezza, sottolineando come Spalletti conti sui due attaccanti, riguardo ai quali filtra ottimismo. Entrambi, infatti, dovrebbero sin da subito rientrare in gruppo.