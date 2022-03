Frizioni tra De Laurentiis e Gravina: il motivo

Domenica alle 15 il Napoli affronterà l’Atalanta a Bergamo, in una di quelle partite che possono essere determinanti per il futuro.

Nonostante questa sera l’Italia abbia ancora in programma la sfida contro la Turchia, non ci saranno calciatori del Napoli impegnati, dato che Insigne e Politano sono stati rispediti a casa dal CT Roberto Mancini per via delle loro non perfette condizioni fisiche.

FOTO: Getty – Napoli De Laurentiis

De Laurentiis da tempo si batte contro un calendario a suo dire troppo intasato e non avrebbe certamente gradito la presenza dei due azzurri in Nazionale, per disputare una partita utile solo per i diritti TV.

Come riporta Repubblica, ciò non avrebbe fatto altro che acuire un rapporto già abbastanza teso con il presidente della FIGC Gabriele Gravina, visto che De Laurentiis è uno dei protagonisti della contrapposizione netta tra la Lega Serie A e lo stesso Gravina.