Balotelli a sorpresa, c’è l’annuncio ufficiale su Instagram

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, da sempre ha attirato l’attenzione dei media sia per le sue giocate in campo ma anche per la sua vita privata.

Difatti, l’attaccante ex Milan ed Inter tra le altre, dopo un avvio di carriera molto promettente non è riuscito a mantenere le attese a causa di alcuni suoi comportamenti maldestri.

Nonostante Super Mario abbia appena vissuto una delusione calcistica con l’esclusione dai convocati di Mancini per il match contro la Macedonia, lo stesso Balotelli ha appena annunciato invece, una splendida notizia.

FLORENCE, ITALY – JANUARY 26: Mario Balotelli of Italy in action during a Italy training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on January 26, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Sui propri profili social e in particolare su Instagram, Balotelli ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato insieme alla sua compagna Francesca Monti.

“L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre” questa la dedica del calciatore alla sua nuova dolce metà.