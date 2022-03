Spalletti è pronto: la data della ripresa degli allenamenti per il Napoli!

L’Italia è fuori dai giochi, eliminata dalla Macedonia del Nord per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022, e Lorenzo Insigne rientra a Napoli preventivamente, a differenza di Politano, convocato per Turchia-Italia. Tra gli altri azzurri impegnati in Nazionale, l’ultimo a tornare sarà Lozano, il cui rientro nel capoluogo campano è atteso per venerdì.

Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

FOTO: SSC Napoli, Spalletti

In vista della 31esima giornata di Serie A, gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15.