Politano lascia il ritiro dell’Italia e torna a Napoli: il motivo

La sconfitta contro la Macedonia del Nord e la mancata qualificazione al secondo Mondiale consecutivo sono due pensieri che continuano a tormentare tutti gli italiani. Come se non bastasse, la nazionale domani dovrà partecipare a un’amichevole contro la Turchia a Konya che sa di beffa. Infatti, le due nazionali sono le due perdenti delle semifinali playoff. Una specie di finale terzo posto del tutto inutile.

Politano Italia

In vista dell’amichevole di domani sera, però, il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno di diversi giocatori: tra infortuni e turnover, molti sono già tornati a casa. Il primo ad aver lasciato il ritiro è stato Marco Verratti, seguito da Domenico Berardi, Gianluca Mancini, Jorginho, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Luiz Felipe.

Inoltre, nel corso della conferenza prepartita, Mancini ha annunciato che anche Alessandro Florenzi e Matteo Politano non partiranno con la squadra per Konya: “Anche Florenzi e Politano non al meglio li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato.” I due giocatori pranzeranno con la squadra e poi faranno ritorno rispettivamente a Milano e Napoli.