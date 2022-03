Retroscena su Traorè: l’ha fatto De Laurentiis l’estate scorsa

Il Napoli continua a sondare il territorio di mercato per valutare le alternative all’addio ormai certo di Lorenzo Insigne e a quello probabile di Dries Mertens. Tra le possibilità, il ds Cristiano Giuntoli sta guardando attentamente al Sassuolo, dove il Napoli è interessato sia a Domenico Berardi che ad Hamed Junior Traorè.

FOTO: Getty Images, Hamed Junior Traorè

Proprio in merito al calciatore ivoriano, il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha rivelato un retroscena legato alla scorsa estate. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, infatti, il Presidente del Napoli avrebbe offerto 15 milioni per il giovane attaccante classe 2000, che però non vennero accettati.

Il rifiuto dello scorso anno lascia intendere che una tale cifra non sarà sufficiente nemmeno in questa sessione estiva di calciomercato, soprattutto a seguito del miglioramento delle prestazioni del giocatore. Quattro gol e quattro assist in 24 partite per Traorè in questa stagione.