Vince il Messico di Lozano: la data del suo rientro a Napoli

Hirving Lozano è andato in scena con la propria Nazionale. L’attaccante del Napoli è stato impegnato nella gara di qualificazioni mondiali Honduras-Messico, terminata col successo messicano per 1-0.

Lozano ha giocato 81 minuti.

Lozano Messico (Getty Images)

In precedenza l’attaccante azzurro era andato in campo in Messico-Stati Uniti terminata 0-0, disputando tutto l’incontro.

Procede quindi il cammino del Messico nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar 2022 e il rientro dell’attaccante azzurro a Napoli è previsto per venerdì. Spalletti quindi potrà averlo a disposizione solo il giorno prima della gara a Bergamo contro l’Atalanta.