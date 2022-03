Italia, Mancini su Insigne: “L’ho mandato a casa per un motivo”

Roberto Mancini, c.t. dell’Italia, ha parlato nella conferenza stampa di rito, in preparazione alla sfida di martedì sera contro la Turchia. Tra i vari argomenti toccati dall’allenatore della Nazionale c’è anche Lorenzo Insigne, capitano del Napoli.

L’ala è infatti, assieme a Jorginho, Immobile ed altri, tra i giocatori che sono stati mandati a casa dal c.t., dopo la dolorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord. Di seguito la spiegazione:

Lorenzo Insigne e Stefano Sensi

“Jorginho, Immobile e Insigne? Li ho obbligati io ad andare via perché se possiamo fare qualcosa per loro, e per i club, noi lo facciamo. Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Insigne aveva problemi fisici già da prima, al 50% sarebbe andato in tribuna per provare soluzioni alternative”.