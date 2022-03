Fiorentina, ansia Piatek: la notizia dalla Polonia

Krzystof Piatek, dopo l’infortunio subito contro la Scozia, aveva riportato un lungo taglio sul tallone d’Achille che sembrava costringerlo a rimanere fuori nella fondamentale partita contro la Svezia, valida per l’accesso al Mondiale in Qatar. Stando agli ultimi aggiornamenti però, le possibilità di vedere l’attaccante polacco in campo nello spareggio starebbero clamorosamente aumentando, tutto grazie a una terapia sperimentale utilizzata dallo staff medico polacco.

Piatek Fiorentina

Questo tipo di infortunio prevede solitamente tre settimane di recupero, motivo per il quale in caso di recupero, sarebbe un vero e proprio capolavoro quello dell’equipe medica della nazionale polacca. Il dottore della Nazionale Jaroszewski, chiamato a commentare l’infortunio dell’attaccante viola ha dichiarato: “Da sabato Piatek indossa una medicazione sotto vuoto di ultima generazione, che accelera di tre volte la guarigione delle ferite e ti permette di allenarti regolarmente. È un metodo poco conosciuto, una soluzione non utilizzata nello sport. Non sappiamo quali saranno gli effetti definitivi, quando avremo rimosso la benda, tutto sarà più chiaro”.