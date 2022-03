Insigne e Politano rientrano a Napoli: le loro condizioni in vista dell’Atalanta

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport. Modugno ha parlato del ritorno a Napoli di Lorenzo Insigne e Matteo Politano, e delle loro condizioni. Entrambi sono infatti tornati dal ritiro della Nazionale per decisione di mister Mancini. Di seguito le sue parole:

Napoli, Lorenzo Insigne e Matteo Politano (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

“Politano e Insigne hanno un po’ di fastidi e acciacchi, ma soprattutto dal punto di vista del morale. Una volta rientrati a Castel Volturno, si valuteranno le loro reali condizioni. Loro vorranno forzare per andare in campo, anche perché con l’Atalanta c’è emergenza in attacco“.