Maggio: “Scudetto Napoli? Possibile per un motivo. Città e tifosi indimenticabili”

Christian Maggio, ex difensore del Napoli dal 2008 al 2018, attualmente in forza al Vicenza, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della nostra redazione. Chiamato a commentare la stagione azzurra fino a questo momento, ha paragonato il suo Napoli allenato da Sarri a quello attuale di Luciano Spalletti: “Sotto certi punti di vista è un Napoli molto simile al mio. All’epoca ci arrivammo davvero molto vicini allo Scudetto“.

Christian Maggio (Getty Images)

Nel 2018 al Napoli non bastarono 91 punti per raggiungere il titolo, l’augurio di Maggio e dei tifosi è che quest’anno il sogno Scudetto possa invece realizzarsi: “Quest’anno può certamente ambire al titolo anche perché le difficoltà dovute al Covid-19 e agli infortuni non hanno limitato le qualità della rosa e i risultati -ha aggiunto- A un mese e mezzo dalla fine del campionato il Napoli è lì a giocarsi lo Scudetto. Mi auguro che questo sogno si possa esaudire perché la squadra e la città se lo meritano davvero, perché lo attendono da tanti anni”.

Ricordo più bello legato a Napoli? “Un po’ tutto è indimenticabile. Da quando abbiamo iniziato a girare per l’Europa in Champions fino all’aver riportato l’entusiasmo dopo tanti anni. E poi è indimenticato l’affetto dei tifosi nei miei confronti. Significa che qualcosa di buono l’ho lasciato e per me è davvero motivo di orgoglio e un onore”