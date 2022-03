Calciomercato Napoli, un club di Serie A piomba su Meret e Milik

C’è ancora incertezza riguardo a quali saranno i portieri che difenderanno la porta del Napoli nella prossima stagione. Il contratto di Ospina, portiere titolare di questa stagione, scadrà infatti in estate e ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo.

Meret, d’altro canto, è disposto a restare a Napoli solo a patto di avere la garanzia di poter essere il portiere titolare, garanzia che al momento non sembra potergli essere concessa. Pertanto, diversi club di Serie A hanno piombato gli occhi su di lui, in attesa che il Napoli sciolga la riserva relativamente alle strategie utili per comporre il proprio assetto di portieri.

Foto: Getty Images- Arkadiusz Milik

Calciomercato, il Torino punta Meret e Milik

Un club che pare aver messo gli occhi sul portiere friulano è, come riporta Tuttomercatoweb, il Torino. I granata infatti non sono soddisfatti del rendimento del portiere titolare di quest’anno, Milinkovic Savic, e sono alla ricerca di un nuovo portiere da accoppiare a Berisha. Oltre a Meret, i candidati per ricoprire questo ruolo sono Cragno, Semper, Provedel e Strakosha.

Il Toro ha però fra i propri obiettivi anche un grande ex del Napoli come Arkadiusz Milik. I granata devono infatti fare i conti con la probabile partenza di Belotti a parametro zero al termine della stagione, mentre invece le altre punte attualmente in squadra, cioè Sanabria, Pellegri e Zaza, non garantiscono un rendimento all’altezza. L’operazione Milik sembra però davvero complicata a causa degli alti costi che propone.